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Woman's Day

Woman's Day

womansday.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Woman's Day على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اجعل يوم المرأة مصدرك للحصول على وصفات صحية ونصائح حول العلاقات وأفكار ديكور منزلي يمكنك صنعها بنفسك. يوم المرأة هو الوجهة المفضلة للنساء اللاتي يرغبن في العيش بشكل جيد. يوم المرأة هو وجهة الاحتفالات الكبيرة والصغيرة حيث لا تترك أي عطلة! الوصفات التي تشعرك بالسعادة والديكور الذي تصنعه بنفسك والأنشطة العائلية والقصص الملهمة ستجعلك تبتسم.

الموقع الإلكتروني: womansday.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Woman's Day. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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