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Taste of Home

Taste of Home

tasteofhome.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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ابحث عن وصفات الحلويات والمقبلات ووصفات الأطباق الرئيسية المفضلة لديك والمزيد. يمكنك العثور على مجموعة من الوصفات السهلة بالإضافة إلى نصائح الطبخ المنزلي ورؤى تصميم المطبخ ومعلومات النظام الغذائي والتغذية في مجلة Taste of Home.

الموقع الإلكتروني: tasteofhome.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Taste of Home. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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