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Food52

Food52

food52.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تناول طعامًا مدروسًا، وعش بسعادة. انضم إلى مجتمعنا الغذائي، وتصفح الوصفات، وتسوق منتجات المطبخ والطهي والمنتجات المنزلية، وشارك في مسابقاتنا، واحصل على النصائح من خطنا الساخن.

الموقع الإلكتروني: food52.com

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