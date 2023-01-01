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Bon Appétit

Bon Appétit

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الموقع الإلكتروني: bonappetit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bon Appétit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اطبخ بثقة. استمتع بطعامك. ابحث عن الوصفات، وابحث في موسوعتنا الخاصة بنصائح الطبخ والمكونات، وشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بالطعام، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: bonappetit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bon Appétit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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