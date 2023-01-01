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Simply Recipes

Simply Recipes

simplyrecipes.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simply Recipes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

وصفات بسيطة هنا لمساعدتك على طهي وجبات لذيذة مع ضغط أقل ومزيد من الفرح. نحن نقدم وصفات ونصائح الطبخ للطهاة المنزل، من قبل طهاة المنزل. إن المساعدة في تحقيق "انتصارات المطبخ" هي ما نسعى إليه جميعًا.

الموقع الإلكتروني: simplyrecipes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simply Recipes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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