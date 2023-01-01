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AnyList

AnyList

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الموقع الإلكتروني: anylist.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AnyList على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AnyList هي أفضل طريقة لإنشاء قوائم تسوق البقالة وجمع وتنظيم الوصفات الخاصة بك. يمكنك مشاركة القائمة بسهولة مع زوجتك أو زملائك في الغرفة مجانًا. تظهر التغييرات على الفور على أجهزة الجميع.

الموقع الإلكتروني: anylist.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AnyList. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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