Tribalist هو التطبيق رقم 1 لاكتشاف وإنشاء وتسوق قوائم ما تحبه. نحن نساعدك، بوصفك شخصًا فضوليًا ثقافيًا، في العثور على أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها كل يوم من خلال تنظيم قوائم قابلة للتنفيذ من العلامات التجارية الإعلامية التي تعرفها، والمشاهير الذين تعجبهم والأصدقاء المتذوقون الذين تثق بهم. من السهل أيضًا إنشاء ومشاركة قوائمك الخاصة بالكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية ومواقع السفر والمطاعم المفضلة لديك والمزيد لمشاركتها مع العالم! Tribalist هو موطنك للقوائم الملهمة التي تربطنا وتساعدنا على تحقيق أقصى استفادة من الحياة. نعتقد أن كل شخص لديه القدرة على أن يكون مؤثرًا وأن يساعد الآخرين على اكتشاف أشياء جديدة للقيام بها. لا يوجد شيء أكثر إثارة من تحويل شخص ما إلى جوهرة مخفية اكتشفتها. الآن يمكن لأي شخص نشر قائمة عالية الجودة وقابلة للمشاركة وقابلة للتسوق بسرعة وسهولة في أقل من دقيقة مجانًا!

الموقع الإلكتروني: tribalist.io

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