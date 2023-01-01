WebCatalog
Tribalist

Tribalist

tribalist.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tribalist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Tribalist هو التطبيق رقم 1 لاكتشاف وإنشاء وتسوق قوائم ما تحبه. نحن نساعدك، بوصفك شخصًا فضوليًا ثقافيًا، في العثور على أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها كل يوم من خلال تنظيم قوائم قابلة للتنفيذ من العلامات التجارية الإعلامية التي تعرفها، والمشاهير الذين تعجبهم والأصدقاء المتذوقون الذين تثق بهم. من السهل أيضًا إنشاء ومشاركة قوائمك الخاصة بالكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية ومواقع السفر والمطاعم المفضلة لديك والمزيد لمشاركتها مع العالم! Tribalist هو موطنك للقوائم الملهمة التي تربطنا وتساعدنا على تحقيق أقصى استفادة من الحياة. نعتقد أن كل شخص لديه القدرة على أن يكون مؤثرًا وأن يساعد الآخرين على اكتشاف أشياء جديدة للقيام بها. لا يوجد شيء أكثر إثارة من تحويل شخص ما إلى جوهرة مخفية اكتشفتها. الآن يمكن لأي شخص نشر قائمة عالية الجودة وقابلة للمشاركة وقابلة للتسوق بسرعة وسهولة في أقل من دقيقة مجانًا!

الموقع الإلكتروني: tribalist.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tribalist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

iCloud Reminders

iCloud Reminders

icloud.com

Land id

Land id

id.land

Zenkit To Do

Zenkit To Do


LingoJam

LingoJam

lingojam.com

Hellotickets

Hellotickets

hellotickets.com

Flip

Flip

flip.com

Trint

Trint

trint.com

FlairPost

FlairPost

flairpost.com

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

FebuMe!

FebuMe!

febu.me

Ello

Ello

ello.co

Grainery

Grainery

grainery.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية