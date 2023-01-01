يتيح لك LingoJam إنشاء مترجم عبر الإنترنت. الأمر بسيط حقًا، ما عليك سوى إرسال بضع قوائم من الكلمات إلينا وسنقوم بمزجها وإنشاء مترجم يمكنك مشاركته مع العالم!

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