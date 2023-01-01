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Zenkit To Do

Zenkit To Do

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الموقع الإلكتروني: zenkit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenkit To Do على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zenkit To Do هو تطبيق بسيط للغاية لإدارة المهام لمساعدتك على العمل بشكل منتج والتعاون مع أي شخص. يتيح لك تنظيم مهامك وقوائم التسوق والاجتماعات والأحداث والرحلات والأفكار والملاحظات والأماكن وأي شيء آخر مهم بالنسبة لك. يمكنك إنشاء قوائم ومشاركة المهام مع أعضاء فريقك وعائلتك وأصدقائك. يقوم To Do بمزامنة كل شيء بين جميع أجهزتك حتى تتمكن من الوصول إلى قوائمك أينما كنت، حتى دون الاتصال بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: zenkit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenkit To Do. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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