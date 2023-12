احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenkit To Do على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Zenkit To Do هو تطبيق بسيط للغاية لإدارة المهام لمساعدتك على العمل بشكل منتج والتعاون مع أي شخص. يتيح لك تنظيم مهامك وقوائم التسوق والاجتماعات والأحداث والرحلات والأفكار والملاحظات والأماكن وأي شيء آخر مهم بالنسبة لك. يمكنك إنشاء قوائم ومشاركة المهام مع أعضاء فريقك وعائلتك وأصدقائك. يقوم To Do بمزامنة كل شيء بين جميع أجهزتك حتى تتمكن من الوصول إلى قوائمك أينما كنت، حتى دون الاتصال بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: zenkit.com

