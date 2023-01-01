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Microsoft To Do

Microsoft To Do

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الموقع الإلكتروني: todo.microsoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft To Do على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Microsoft To Do (المعروف سابقًا باسم Microsoft To-Do) هو تطبيق لإدارة المهام قائم على السحابة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة مهامهم من الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر. يتم إنتاج هذه التقنية من قبل الفريق الذي يقف خلف Wunderlist، والذي استحوذت عليه شركة Microsoft، وتغذي التطبيقات المستقلة ميزة المهام الموجودة في مجموعة منتجات Outlook.

الموقع الإلكتروني: todo.microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft To Do. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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