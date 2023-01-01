قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Microsoft To Do (المعروف سابقًا باسم Microsoft To-Do) هو تطبيق لإدارة المهام قائم على السحابة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة مهامهم من الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر. يتم إنتاج هذه التقنية من قبل الفريق الذي يقف خلف Wunderlist، والذي استحوذت عليه شركة Microsoft، وتغذي التطبيقات المستقلة ميزة المهام الموجودة في مجموعة منتجات Outlook.

الموقع الإلكتروني: todo.microsoft.com

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