يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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يمكنك إنشاء مهام سير عمل مؤتمتة بسهولة باستخدام Microsoft Power Automate، المعروف سابقًا باسم Microsoft Flow، لتحسين الإنتاجية من خلال أتمتة عمليات الأعمال

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