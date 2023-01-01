WebCatalog
Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Power Automate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك إنشاء مهام سير عمل مؤتمتة بسهولة باستخدام Microsoft Power Automate، المعروف سابقًا باسم Microsoft Flow، لتحسين الإنتاجية من خلال أتمتة عمليات الأعمال

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Power Automate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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