DIGITAL MARKETING REPORTING MADE EASY. Import all your Digital MK data into Google Sheets, Data Studio, Business Intelligence platforms (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) and BigQuery in seconds. The best Supermetrics alternative.

الموقع الإلكتروني: dataslayer.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dataslayer.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.