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Dataslayer.ai

Dataslayer.ai

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الموقع الإلكتروني: dataslayer.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dataslayer.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DIGITAL MARKETING REPORTING MADE EASY. Import all your Digital MK data into Google Sheets, Data Studio, Business Intelligence platforms (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) and BigQuery in seconds. The best Supermetrics alternative.

الموقع الإلكتروني: dataslayer.ai

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