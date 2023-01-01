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etracker

etracker

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الموقع الإلكتروني: etracker.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من etracker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بديل Google Analytics "صنع في ألمانيا". خالية من ملفات تعريف الارتباط. خالية من الموافقة. لا يوجد نقل البيانات في الولايات المتحدة. تحليلات etracker: تحليلات الويب والتطبيقات والتسوق وتجربة المستخدم والتسويق للتسويق الناجح عبر الإنترنت بما يتوافق مع جميع المتطلبات القانونية.

الموقع الإلكتروني: etracker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ etracker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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