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Talligence هي أداة لإعداد تقارير ذكاء الأعمال لمستخدمي Tally. Talligence هو حل BI قوي وفريد ​​من نوعه يعمل بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والذي يحول بيانات Tally الخاصة بك ويصورها إلى رؤى تجارية ذات معنى. إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ.

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الموقع الإلكتروني: talligence.in

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