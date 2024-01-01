WebCatalog

Datawiz BI

Datawiz BI

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: datawiz.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Datawiz BI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Datawiz BI is an advanced solution for quickly finding data-driven insights and tracking business, store, and product issues. It is a set of ready-made AI-powered reports that were specifically developed in collaboration with retailers to meet their unique needs.

الفئات:

Business
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: datawiz.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Datawiz BI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Plane

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Jude AI

judeai.com

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