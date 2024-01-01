Datawiz BI
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الموقع الإلكتروني: datawiz.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Datawiz BI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Datawiz BI is an advanced solution for quickly finding data-driven insights and tracking business, store, and product issues. It is a set of ready-made AI-powered reports that were specifically developed in collaboration with retailers to meet their unique needs.
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الموقع الإلكتروني: datawiz.io
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