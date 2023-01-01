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Venngage

Venngage

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الموقع الإلكتروني: venngage.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Venngage على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.

الموقع الإلكتروني: venngage.com

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