WebCatalog
SpinDoc

SpinDoc

spindoc.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpinDoc على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بالدردشة مع المستندات الفنية المعقدة واحصل على الإجابات التي تحتاجها. قم بتبسيط عملك باستخدام برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يستخرج المعلومات من الوثائق الفنية الكبيرة على الفور.

الموقع الإلكتروني: spindoc.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpinDoc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Unriddle

Unriddle

unriddle.ai

Dataspot

Dataspot

dataspot.ai

AskYourPDF

AskYourPDF

askyourpdf.com

Norby AI

Norby AI

norby.io

Medical Chat

Medical Chat

medical.chat-data.com

Antimetal AWS Docs GPT

Antimetal AWS Docs GPT

awsdocsgpt.com

Chadview

Chadview

chadview.com

Pandachat

Pandachat

pandachat.ai

SQLtroughAI

SQLtroughAI

sqltroughai.com

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Legalysis

Legalysis

legalysis.co

DocsBot

DocsBot

docsbot.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية