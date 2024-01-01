Whalesync

Whalesync

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الموقع الإلكتروني: whalesync.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Whalesync على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مزامنة البيانات على الفور عبر أدوات مثل Airtable وWebflow وNotion. قم بتبسيط عملك واحصل على بيانات دقيقة حيثما تحتاج إليها - كل ذلك بدون تعليمات برمجية.

الموقع الإلكتروني: whalesync.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Whalesync. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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