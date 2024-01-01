WebCatalog

Flex.bi

Flex.bi

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flex.bi

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flex.bi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

flex.bi هو نظام ذكاء الأعمال وإعداد التقارير، وهو وسيلة مرنة وسهلة لتحليل وتصور تقدم شركتك. أداة ذكاء أعمال تساعد على جمع كافة بيانات شركتك في مكان واحد، وتوفير الوقت المستغرق في إدارة البيانات يدويًا، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحفيز فريقك للوصول إلى الأهداف بطريقة أكثر فعالية. الأفضل لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي مجال والتي لديها بيانات في أماكن مختلفة (أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو Excel أو ملفات أخرى) وتحتاج إلى أداة لتوحيد جميع البيانات في مكان واحد وتصورها والاستعداد للتحليل. نظرة عامة على أسعار flex.bi: يبدأ سعر flex.bi من 35 يورو شهريًا. يقدم flex.bi نسخة تجريبية مجانية. انظر تفاصيل الأسعار الإضافية أدناه https://flex.bi/pricing/

الفئات:

Business
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: flex.bi

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flex.bi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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