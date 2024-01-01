flex.bi هو نظام ذكاء الأعمال وإعداد التقارير، وهو وسيلة مرنة وسهلة لتحليل وتصور تقدم شركتك. أداة ذكاء أعمال تساعد على جمع كافة بيانات شركتك في مكان واحد، وتوفير الوقت المستغرق في إدارة البيانات يدويًا، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحفيز فريقك للوصول إلى الأهداف بطريقة أكثر فعالية. الأفضل لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي مجال والتي لديها بيانات في أماكن مختلفة (أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو Excel أو ملفات أخرى) وتحتاج إلى أداة لتوحيد جميع البيانات في مكان واحد وتصورها والاستعداد للتحليل. نظرة عامة على أسعار flex.bi: يبدأ سعر flex.bi من 35 يورو شهريًا. يقدم flex.bi نسخة تجريبية مجانية. انظر تفاصيل الأسعار الإضافية أدناه https://flex.bi/pricing/

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الموقع الإلكتروني: flex.bi

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