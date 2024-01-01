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TURBOARD

TURBOARD

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: turboard.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TURBOARD على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TURBOARD عبارة عن مجموعة متكاملة لذكاء الأعمال. قم بتزويد أي شخص في مؤسستك بأداة تحليل بيانات سهلة الاستخدام لتمكين جميع المستويات من خلال الذكاء القابل للتنفيذ.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: turboard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TURBOARD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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targit.com

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Vaizle

vaizle.com

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