تعمل منصة التحليلات المعززة من MachEye على تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بدمج بياناتها وقراراتها وعملياتها. في حين أن منصات ذكاء الأعمال الحالية تجيب فقط على أسئلة "ماذا" المتعلقة بالبيانات، فإن MachEye يساعد المستخدمين على الإجابة على سيناريوهات "ماذا ولماذا وكيف" للجميع في المؤسسة. يمكن الآن لصناع القرار على أي مستوى الحصول على رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ من خلال تجربة البحث "مثل Google" والتجربة الصوتية والمرئية "مثل YouTube"، بالإضافة إلى الرسوم البيانية وتحليلات الخدمة الذاتية. يضيف MachEye زر "تشغيل" قابل للتنفيذ إلى البيانات! لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.macheye.com.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: macheye.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MachEye. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.