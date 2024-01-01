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MachEye

MachEye

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الموقع الإلكتروني: macheye.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MachEye على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة التحليلات المعززة من MachEye على تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بدمج بياناتها وقراراتها وعملياتها. في حين أن منصات ذكاء الأعمال الحالية تجيب فقط على أسئلة "ماذا" المتعلقة بالبيانات، فإن MachEye يساعد المستخدمين على الإجابة على سيناريوهات "ماذا ولماذا وكيف" للجميع في المؤسسة. يمكن الآن لصناع القرار على أي مستوى الحصول على رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ من خلال تجربة البحث "مثل Google" والتجربة الصوتية والمرئية "مثل YouTube"، بالإضافة إلى الرسوم البيانية وتحليلات الخدمة الذاتية. يضيف MachEye زر "تشغيل" قابل للتنفيذ إلى البيانات! لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.macheye.com.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: macheye.com

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Alibaba Cloud

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Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

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Observable

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ConverSight

conversight.ai

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

Rasgo

Rasgo

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