WebCatalog

Kleene

Kleene

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kleene.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kleene على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: kleene.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kleene. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

قد يعجبك أيضًا

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

Billy Grace

Billy Grace

billygrace.com

Targit

Targit

targit.com

Watchful

Watchful

watchful.ai

Fairing

Fairing

fairing.co

MachEye

MachEye

macheye.com

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

BuildUX

BuildUX

buildux.com

Collective CI

Collective CI

collectiveci.com

Spiro

Spiro

spiro.ai

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.