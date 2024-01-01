WebCatalog

Athenic AI

Athenic AI

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: athenic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Athenic AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Athenic AI is an analytics platform powered by AI that allows you to analyze your data using natural language questions. Athenic AI connects to your data stored in a database, data warehouse or an application like a CRM or ERP platform to answer your questions without SQL knowledge or a business analyst.

الفئات:

Productivity
Other Analytics Software

الموقع الإلكتروني: athenic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Athenic AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Formula Bot

Formula Bot

formulabot.com

Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

Exatom

Exatom

exatom.io

Data Impact

Data Impact

dataimpact.io

Data Blaze

Data Blaze

datablaze.com

ActionableAgile

ActionableAgile

actionableagile.com

Soley

Soley

soley.io

Nuant

Nuant

nuant.com

Intelligize

Intelligize

intelligize.com

EmailAnalytics

EmailAnalytics

emailanalytics.com

Beehive AI

Beehive AI

beehive.ai

قد يعجبك أيضًا

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Luminal

Luminal

getluminal.com

Generative BI

Generative BI

generativebi.com

Hansei

Hansei

hansei.app

Vanna AI

Vanna AI

vanna.ai

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

DataLang

DataLang

datalang.io

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

Capacity

Capacity

capacity.com

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Julius AI

Julius AI

julius.ai

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.