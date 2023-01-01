محلل بيانات الذكاء الاصطناعي الخاص بك. تحليل البيانات وبناء لوحات المعلومات عن طريق طرح الأسئلة. لا حاجة إلى المعرفة التقنية!

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