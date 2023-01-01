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Julius AI

Julius AI

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الموقع الإلكتروني: julius.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Julius AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Julius هو محلل بيانات قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويساعدك على تحليل بياناتك وتصورها. يمكنك الدردشة مع بياناتك وإنشاء الرسوم البيانية وإنشاء نماذج التنبؤ والمزيد.

الموقع الإلكتروني: julius.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Julius AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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