Reach Reporting

الترقية إلى الوصول إلى التقارير. أتمتة بياناتك المالية وغير المالية. يجعل إعداد التقارير والتنبؤ وإعداد الميزانية أمرًا سهلاً باستخدام لوحات المعلومات القوية والمرئيات المحسنة. قم بأتمتة المهام المتكررة لاتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات في دقائق. احصل على رؤى قيمة حول مسار أعمالك من خلال ميزة التنبؤ ثلاثي الاتجاهات. من خلال ربط الربح والخسارة والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي، يمكنك إنشاء عرض شامل لبياناتك المالية من خلال التنبؤ الآلي بالتدفق النقدي. يقدر المديرون الماليون والمحاسبون والمستشارون أن 48% من وقتهم يقضونه في إعداد التقارير المالية ولوحات المعلومات. يتم تحديث التقارير ولوحات المعلومات ديناميكيًا مع تدفق البيانات خلال كل شهر. تصور البيانات ببضع نقرات فقط.

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