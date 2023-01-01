تأكد من دفع فواتيرك حتى تتمكن من التركيز على الباقي. حافظ على تنظيمك من خلال تتبع إنفاقك، وخطط للمستقبل من خلال التنبؤ بالتدفق النقدي ورصيد حسابك. سداد الديون الخاصة بك. استخدم تقرير الرصيد الخاص بنا لمعرفة المدة التي ستستغرقها للقيام بذلك، وللتعرف على أي إشارات حمراء قبل أشهر من حدوث مشكلة ما. في حين أن معظم تطبيقات الميزانية تركز على إنفاقك السابق، مع Kualto يمكنك التركيز على مستقبلك من خلال عرض رصيد البداية والنهاية كل أسبوع. يمكنك تحمل أكثر مما تعتقد. من خلال نهج التنبؤ الخاص بنا، يمكنك معرفة المبلغ الذي يمكنك إنفاقه، ومتى يمكنك إنفاقه! انظر إلى عواقب قراراتك قبل أن تتخذها. العب بسيناريوهات "ماذا لو" حتى تتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة. تعرف دائمًا على ما سيأتي. استخدم حالات المعاملات لتتبع ما لا يزال مستحقًا وما تم دفعه. الدفع في الوقت المحدد. احصل على تذكيرات حتى تعرف موعد استحقاق الفواتير، وتجنب الرسوم المتأخرة، والدفع بطريقة مسؤولة. Kualto يشبه الكرة البلورية التي تخبرك بمقدار الأموال التي ستحصل عليها في أي وقت، وليس فقط في نهاية الشهر. يمكن الوصول إلى حساب Kualto الخاص بك عبر التطبيق أو باستخدام المتصفح. لا حاجة لمزامنة أو نسخ أي شيء احتياطيًا. الوصول إلى البيانات الخاصة بك من أي مكان.

الموقع الإلكتروني: kualto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kualto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.