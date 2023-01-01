WebCatalog
Kualto

Kualto

kualto.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kualto على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تأكد من دفع فواتيرك حتى تتمكن من التركيز على الباقي. حافظ على تنظيمك من خلال تتبع إنفاقك، وخطط للمستقبل من خلال التنبؤ بالتدفق النقدي ورصيد حسابك. سداد الديون الخاصة بك. استخدم تقرير الرصيد الخاص بنا لمعرفة المدة التي ستستغرقها للقيام بذلك، وللتعرف على أي إشارات حمراء قبل أشهر من حدوث مشكلة ما. في حين أن معظم تطبيقات الميزانية تركز على إنفاقك السابق، مع Kualto يمكنك التركيز على مستقبلك من خلال عرض رصيد البداية والنهاية كل أسبوع. يمكنك تحمل أكثر مما تعتقد. من خلال نهج التنبؤ الخاص بنا، يمكنك معرفة المبلغ الذي يمكنك إنفاقه، ومتى يمكنك إنفاقه! انظر إلى عواقب قراراتك قبل أن تتخذها. العب بسيناريوهات "ماذا لو" حتى تتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة. تعرف دائمًا على ما سيأتي. استخدم حالات المعاملات لتتبع ما لا يزال مستحقًا وما تم دفعه. الدفع في الوقت المحدد. احصل على تذكيرات حتى تعرف موعد استحقاق الفواتير، وتجنب الرسوم المتأخرة، والدفع بطريقة مسؤولة. Kualto يشبه الكرة البلورية التي تخبرك بمقدار الأموال التي ستحصل عليها في أي وقت، وليس فقط في نهاية الشهر. يمكن الوصول إلى حساب Kualto الخاص بك عبر التطبيق أو باستخدام المتصفح. لا حاجة لمزامنة أو نسخ أي شيء احتياطيًا. الوصول إلى البيانات الخاصة بك من أي مكان.

الموقع الإلكتروني: kualto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kualto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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