Google Family Link

ساعد في الحفاظ على أمان عائلتك عبر الإنترنت. باستخدام Family Link، يمكنك تحديد ما هو الأفضل لعائلتك. تتيح لك الأدوات سهلة الاستخدام فهم الطريقة التي يقضي بها طفلك الوقت على أجهزته، ومشاركة الموقع، وإدارة إعدادات الخصوصية، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: families.google

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