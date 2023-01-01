WebCatalog
Dinesurf

Dinesurf

dinesurf.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dinesurf على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتعزيز قدراتك أعمال المطاعم افهم أعمالك وقم بإدارتها وتنميتها باستخدام أدوات إدارة المطاعم القوية وسهلة الاستخدام. نعمل على تحسين عملياتك أمام منزلك ونحافظ على قدوم ضيوفك.

الموقع الإلكتروني: dinesurf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dinesurf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Timeforge

Timeforge

timeforge.com

7shifts

7shifts

7shifts.com

Workzone

Workzone

workzone.com

Skedulo

Skedulo

skedulo.com

Yelp Reservations

Yelp Reservations

yelpreservations.com

Google Family Link

Google Family Link

families.google

iFreeiCloud

iFreeiCloud

ifreeicloud.co.uk

Zyro

Zyro

zyro.com

Advigator

Advigator

advigator.com

Yelp Waitlist

Yelp Waitlist

nowaitapp.com

simpleERB

simpleERB

simpleerb.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية