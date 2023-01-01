كتاب الحجز الالكتروني البسيط . أبسط نظام إدارة مذكرات وحجز المطاعم متاح اليوم. حجز الضيوف. إدارة وقت الإقامة. إعداد الجلسات. أضف خطط طاولة متباعدة اجتماعيًا. خذ المدفوعات. تأمين عقد بطاقة الائتمان. إنهاء عدم الحضور. بالإضافة إلى الكثير. أبسط نظام لإدارة مذكرات وحجز المطاعم متاح اليوم. حجز الضيوف. إدارة وقت الإقامة. إعداد الجلسات. أضف خطط طاولة متباعدة اجتماعيًا. خذ المدفوعات. تأمين عقد بطاقة الائتمان. إنهاء عدم الحضور. بالإضافة إلى الكثير أكثر.

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