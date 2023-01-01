WebCatalog
simpleERB

simpleERB

simpleerb.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من simpleERB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كتاب الحجز الالكتروني البسيط . أبسط نظام إدارة مذكرات وحجز المطاعم متاح اليوم. حجز الضيوف. إدارة وقت الإقامة. إعداد الجلسات. أضف خطط طاولة متباعدة اجتماعيًا. خذ المدفوعات. تأمين عقد بطاقة الائتمان. إنهاء عدم الحضور. بالإضافة إلى الكثير. أبسط نظام لإدارة مذكرات وحجز المطاعم متاح اليوم. حجز الضيوف. إدارة وقت الإقامة. إعداد الجلسات. أضف خطط طاولة متباعدة اجتماعيًا. خذ المدفوعات. تأمين عقد بطاقة الائتمان. إنهاء عدم الحضور. بالإضافة إلى الكثير أكثر.

الموقع الإلكتروني: simpleerb.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ simpleERB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Guestplan

Guestplan

guestplan.com

resmio

resmio

resmio.com

GoCardless

GoCardless


EazyDiner

EazyDiner

eazydiner.com

Mews

Mews

mews.com

Short

Short

shore.com

Justdial

Justdial

justdial.com

Bitdefender Central

Bitdefender Central

central.bitdefender.com

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

Bookitit

Bookitit

bookitit.com

Waitwhile

Waitwhile

waitwhile.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية