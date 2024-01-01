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يتيح BizPayO للمحترفين قبول مدفوعات بطاقات الائتمان وACH عبر الإنترنت مع استرداد رسوم المعالجة. متوافق بنسبة 100% وآمن للغاية.

الموقع الإلكتروني: bizpayo.com

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