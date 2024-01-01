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Choice هو حل شامل للتواصل بين المطاعم وضيوفها: مدفوعات QR، وطلب الطاولة، والقوائم الرقمية، وشبكة توصيل الوجبات الجاهزة، وحجوزات الطاولة، وإدارة علاقات العملاء للضيف. نسعى جاهدين لنصبح الأداة الرئيسية للمطاعم للتواصل مع ضيوفها داخل وخارج المطعم. - في أكثر من 25 دولة - أكثر من 12500 منشأة مسجلة - 85+ مليون عملية مسح QR - تم تنفيذ أكثر من 1.5 مليون طلب - 20+ مليون مشاهدة سنويا - 25+ مليون دولار حجم مبيعات عملائنا سنويًا

الموقع الإلكتروني: choiceqr.com

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