Choice QR

Choice QR

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: choiceqr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Choice QR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Choice هو حل شامل للتواصل بين المطاعم وضيوفها: مدفوعات QR، وطلب الطاولة، والقوائم الرقمية، وشبكة توصيل الوجبات الجاهزة، وحجوزات الطاولة، وإدارة علاقات العملاء للضيف. نسعى جاهدين لنصبح الأداة الرئيسية للمطاعم للتواصل مع ضيوفها داخل وخارج المطعم. - في أكثر من 25 دولة - أكثر من 12500 منشأة مسجلة - 85+ مليون عملية مسح QR - تم تنفيذ أكثر من 1.5 مليون طلب - 20+ مليون مشاهدة سنويا - 25+ مليون دولار حجم مبيعات عملائنا سنويًا

الموقع الإلكتروني: choiceqr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Choice QR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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