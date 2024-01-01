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serVme

serVme

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: servmeco.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من serVme على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SerVme عبارة عن منصة متكاملة لتجربة الضيوف تجمع بين الحجوزات وإدارة الطاولات وإدارة علاقات العملاء التسويقية القوية وإعادة المشاركة واستطلاعات آراء الضيوف، مع تحليلات قوية. تعمل servme، وهي عبارة عن منصة ضيافة مصممة خصيصًا لهذا الغرض، على تبسيط العمليات من الجزء الأمامي من المنزل إلى الجزء الخلفي من المنزل بمساعدة عمليات التكامل القوية مع مجموعة الضيافة الحالية لديك مثل الهواتف ونقاط البيع وPMS والمدفوعات وإدارة علاقات العملاء. مهمتنا هي أن نجعل من السهل للغاية على مشغلي المطاعم تبسيط عملياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز الإيرادات (الاكتساب) وتعزيز الاتصالات الدائمة مع عملائك (المشاركة والاحتفاظ). تعمل شركة SerVme على تشغيل المطاعم والفنادق التي تدير المطاعم ومجموعات المأكولات والمشروبات والمؤسسات والحياة الليلية. يمكنك الوصول إلى SerVme على أجهزة متعددة: تطبيق الويب والجهاز اللوحي والتطبيق الأصلي على iOS وAndroid. لمعرفة المزيد قم بزيارة www.servmeco.com

الفئات:

Business
برامج إدارة الأماكن

الموقع الإلكتروني: servmeco.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ serVme. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Propared

propared.com

EventsX

EventsX

eventsx.com

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

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Locaboo

locaboo.com

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Harpsen

harpsen.com

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Releventful

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SevenRooms

sevenrooms.com

Menurio

Menurio

menurio.com

Resy

Resy

resy.com

Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide

forbestravelguide.com

Apicbase

Apicbase

apicbase.com

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