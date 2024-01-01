DinnerBooking

DinnerBooking

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الموقع الإلكتروني: dinnerbooking.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DinnerBooking على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن مطعمك، واقرأ التقييمات، وشاهد الأحداث، واحجز طاولة عبر الإنترنت على الفور. ابحث بين أكثر من 1400 مطعم.

الموقع الإلكتروني: dinnerbooking.com

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