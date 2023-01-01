WebCatalog
The Infatuation

The Infatuation

theinfatuation.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Infatuation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن مطعم "مثالي" لكل موقف. ابحث في قاعدة بياناتنا الواسعة التي تضم التقييمات والأدلة المنسقة بعناية، عبر الخريطة أو عرض القائمة، في أكثر من 32 مدينة.

الموقع الإلكتروني: theinfatuation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Infatuation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Apartment List

Apartment List

apartmentlist.com

Petfinder

Petfinder

petfinder.com

Resy

Resy

resy.com

Monster Hiring

Monster Hiring

hiring.monster.com

Restaurant Guru

Restaurant Guru

restaurantguru.com

Musicbed

Musicbed

musicbed.com

Frame Set

Frame Set

frameset.app

AllTrails

AllTrails

alltrails.com

Basedash

Basedash

app.basedash.com

Expofp

Expofp

app.expofp.com

PlugShare

PlugShare

plugshare.com

Amazing Marvin

Amazing Marvin

app.amazingmarvin.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية