WebCatalog
Restaurant Guru

Restaurant Guru

restaurantguru.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Restaurant Guru على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك مطعم Guru اكتشاف أماكن رائعة لتناول الطعام بالقرب من موقعك. اقرأ قوائم المطاعم ومراجعات المستخدمين حول الطعام اللذيذ. عرض الصور وتقييمات المطاعم المفتوحة من حولك.

الموقع الإلكتروني: restaurantguru.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Restaurant Guru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ezCater

ezCater

ezcater.com

BeerMenus

BeerMenus

beermenus.com

Fooda

Fooda

fooda.com

Jumia Food Sénégal

Jumia Food Sénégal

food.jumia.sn

Abillion

Abillion

abillion.com

Little Black Book

Little Black Book

lbb.in

Jumia Food Ghana

Jumia Food Ghana

food.jumia.com.gh

magicpin

magicpin

magicpin.in

OpenTable

OpenTable

opentable.com

GetApp

GetApp

getapp.com

MouthShut

MouthShut

mouthshut.com

TasteAtlas

TasteAtlas

tasteatlas.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية