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Jumia Food Egypt

Jumia Food Egypt

food.jumia.com.eg

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الموقع الإلكتروني: food.jumia.com.eg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Food Egypt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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