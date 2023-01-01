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Jumia Food Nigeria

Jumia Food Nigeria

food.jumia.com.ng

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الموقع الإلكتروني: food.jumia.com.ng

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Food Nigeria. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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