ساعد Petfinder أكثر من 25 مليون حيوان أليف في العثور على أسرهم من خلال التبني. ابحث في قائمتنا الشاملة للكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى المتاحة للتبني والإنقاذ بالقرب منك.

الموقع الإلكتروني: petfinder.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Petfinder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.