برنامج إدارة مخططات الطوابق للمعارض والمعارض والمعارض التجارية. قم بإنشاء مخطط الطابق الخاص بك باستخدام خريطة ثلاثية الأبعاد وقائمة العارضين التفاعلية والتحليلات المضمنة والبحث حسب الكشك والفئة واسم الشركة والمزيد.

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