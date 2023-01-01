Map D
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الموقع الإلكتروني: mapdevents.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Map D على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Map Dynamics is now Map D - the easiest solution to sell out and produce your next event. Make booth sales a breeze and cross complicated event logistics off your to-do list with Map D. All the event planning features you need to manage and execute any kind of event in the easiest solution available.
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الموقع الإلكتروني: mapdevents.com
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