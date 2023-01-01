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Matterport

Matterport

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الموقع الإلكتروني: matterport.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Matterport على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعدك الكاميرات ثلاثية الأبعاد ومنصة برامج الجولات الافتراضية لدينا على رقمنة المبنى الخاص بك، وإنشاء جولات ثلاثية الأبعاد تلقائيًا، وصور بجودة طباعة 4K، ومخططات أرضية تخطيطية، وملفات OBJ، وسحابات نقطية، ومقاطع فيديو، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: matterport.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Matterport. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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