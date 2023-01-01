Matterport

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تساعدك الكاميرات ثلاثية الأبعاد ومنصة برامج الجولات الافتراضية لدينا على رقمنة المبنى الخاص بك، وإنشاء جولات ثلاثية الأبعاد تلقائيًا، وصور بجودة طباعة 4K، ومخططات أرضية تخطيطية، وملفات OBJ، وسحابات نقطية، ومقاطع فيديو، والمزيد.

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