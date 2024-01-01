Pointerpro

Pointerpro

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الموقع الإلكتروني: pointerpro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pointerpro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Assessment software to digitize your advice. Pointerpro is an all-in-one platform to create attractive online assessments and automatically deliver personalized advice reports in PDF.

الموقع الإلكتروني: pointerpro.com

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