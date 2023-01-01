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Smallpdf

Smallpdf

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الموقع الإلكتروني: smallpdf.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smallpdf على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Smallpdf - النظام الأساسي الذي يجعل من السهل جدًا تحويل وتحرير جميع ملفات PDF الخاصة بك. حل جميع مشاكل PDF الخاصة بك في مكان واحد - ونعم، مجانًا.

الموقع الإلكتروني: smallpdf.com

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