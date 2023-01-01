يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smallpdf على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Smallpdf - النظام الأساسي الذي يجعل من السهل جدًا تحويل وتحرير جميع ملفات PDF الخاصة بك. حل جميع مشاكل PDF الخاصة بك في مكان واحد - ونعم، مجانًا.

الموقع الإلكتروني: smallpdf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smallpdf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.