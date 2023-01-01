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تواجه جميع الشركات المتنامية المشاكل المعتادة. سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة والكثير من الدردشات الجماعية والملفات في كل مكان. Bloo عبارة عن منصة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تعمل على حل هذه المشكلات فقط، وتمنحك مكانًا واحدًا لكل شيء.

الموقع الإلكتروني: bloo.io

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