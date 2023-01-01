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Bloo

Bloo

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الموقع الإلكتروني: bloo.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bloo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تواجه جميع الشركات المتنامية المشاكل المعتادة. سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة والكثير من الدردشات الجماعية والملفات في كل مكان. Bloo عبارة عن منصة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تعمل على حل هذه المشكلات فقط، وتمنحك مكانًا واحدًا لكل شيء.

الموقع الإلكتروني: bloo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bloo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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