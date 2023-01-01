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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

iLovePDF هي خدمة عبر الإنترنت للعمل مع ملفات PDF مجانًا تمامًا وسهلة الاستخدام. دمج PDF، وتقسيم PDF، وضغط PDF، وOffice إلى PDF، وPDF إلى JPG والمزيد!

الموقع الإلكتروني: ilovepdf.com

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