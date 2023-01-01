WebCatalog
ESGI

ESGI

esgisoftware.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ESGI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة تقييم بسيطة وآمنة توفر عملية سلسة لإجراء تقييمات فردية (تُستخدم بشكل كبير في مستويات ما قبل الروضة والمعارف التقليدية ورياض الأطفال والصف الأول). استخدم الاختبارات المحملة مسبقًا، أو قم بإنشاء التقييمات الخاصة بك، لجمع بيانات أداء الطلاب بسرعة وإنشاء تقارير متعددة تلقائيًا. تُستخدم البيانات الموجودة في ESGI أيضًا لملء خطابات أولياء الأمور والبطاقات التعليمية الشخصية، وتحديد الأفراد أو المجموعات للتعليم المستهدف، وتخصيص بيئة التعلم لتعزيز مجالات التركيز للنمو الأكاديمي.

الموقع الإلكتروني: esgisoftware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ESGI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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