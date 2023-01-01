منصة تقييم بسيطة وآمنة توفر عملية سلسة لإجراء تقييمات فردية (تُستخدم بشكل كبير في مستويات ما قبل الروضة والمعارف التقليدية ورياض الأطفال والصف الأول). استخدم الاختبارات المحملة مسبقًا، أو قم بإنشاء التقييمات الخاصة بك، لجمع بيانات أداء الطلاب بسرعة وإنشاء تقارير متعددة تلقائيًا. تُستخدم البيانات الموجودة في ESGI أيضًا لملء خطابات أولياء الأمور والبطاقات التعليمية الشخصية، وتحديد الأفراد أو المجموعات للتعليم المستهدف، وتخصيص بيئة التعلم لتعزيز مجالات التركيز للنمو الأكاديمي.

الموقع الإلكتروني: esgisoftware.com

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