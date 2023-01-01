Savvas Realize

تقوم شركة Savvas Learning Company، المعروفة سابقًا باسم Pearson K12 Learning، بإنشاء مناهج وتقييمات تعليمية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، ومناهج تعليمية عبر الإنترنت لتحسين نتائج الطلاب.

الموقع الإلكتروني: savvas.com

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