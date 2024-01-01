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IntelliBoard هي شركة تابعة لتكنولوجيا التعليم توفر للمؤسسات التعليمية في مرحلة الروضة الثانية والتعليم العالي والشركات والمؤسسات الحكومية القدرة على عرض بيانات التعلم الواردة من مصادر مختلفة بسهولة الإشارة والنقر. يجلب IntelliBoard البيانات من أنظمة إدارة التعلم وأنظمة معلومات الطلاب وأدوات التعاون وأدوات التقييم والموارد البشرية وأنظمة إدارة المواهب. يسمح IntelliBoard بإدخال وتحليل بيانات المشاركة الهامة لكل مؤسسة باستخدام التعلم عبر الإنترنت ويوفر الوصول إلى نقاط بيانات الطلاب والنظام الأساسي لتنظيم التواصل لجميع المشاركين في نجاح الطلاب.

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الموقع الإلكتروني: intelliboard.net

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