WebCatalog

IntelliBoard

IntelliBoard

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: intelliboard.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IntelliBoard على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

IntelliBoard هي شركة تابعة لتكنولوجيا التعليم توفر للمؤسسات التعليمية في مرحلة الروضة الثانية والتعليم العالي والشركات والمؤسسات الحكومية القدرة على عرض بيانات التعلم الواردة من مصادر مختلفة بسهولة الإشارة والنقر. يجلب IntelliBoard البيانات من أنظمة إدارة التعلم وأنظمة معلومات الطلاب وأدوات التعاون وأدوات التقييم والموارد البشرية وأنظمة إدارة المواهب. يسمح IntelliBoard بإدخال وتحليل بيانات المشاركة الهامة لكل مؤسسة باستخدام التعلم عبر الإنترنت ويوفر الوصول إلى نقاط بيانات الطلاب والنظام الأساسي لتنظيم التواصل لجميع المشاركين في نجاح الطلاب.

الفئات:

Productivity
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: intelliboard.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IntelliBoard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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sycamoreeducation.com

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