الموارد التعليمية لغرف المعيشة والفصول الدراسية. منهج دراسي شامل قائم على الكتاب المقدس، وكتب مدرسية، ووسائل تعليمية، والمزيد لمرحلة ما قبل المدرسة - الصف 12، مع نهج تعليمي حلزوني مثبت.

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